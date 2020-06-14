Дональд Трамп заявил о победе американской армии над фашизмом и коммунизмом
Президент США Дональд Трамп заявил о победе американской армии над фашизмом и коммунизмом. такое громкое заявление он сделал в процессе своего выступления перед выпускниками военной академии. Трансляцию выступления вел официальный YouTube-канал Белого дома.
По словам американского лидера, такие выпускники академии, как генерал Дуайт Эйзенхауэр (34-й президент США с 1953 по 1961 год) и генерал Омар Брэдли привели Штаты "к победе над нацистами и фашистами".
Ранее, в мае в Белом доме США и Великобританию назвали победителями нацизма. В День Победы в поздравительном сообщении было сказано, что 8 мая 1945 года Америка и Великобритания "одержали победу над нацистами".
- Дух Америки всегда победит. В конце концов, так и происходит, — указывала пресс-служба Белого дома. Советский Союз при этом в публикации и вовсе не упоминался.
ИСТОЧНИК KP.RU