14 Июнь 2020 2020-06-14T04:27:13+03:00

Президент США не упомянул о роли СССР в разгроме нацизма

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Президент США Дональд Трамп заявил о победе американской армии над фашизмом и коммунизмом. такое громкое заявление он сделал в процессе своего выступления перед выпускниками военной академии. Трансляцию выступления вел официальный YouTube-канал Белого дома.

По словам американского лидера, такие выпускники академии, как генерал Дуайт Эйзенхауэр (34-й президент США с 1953 по 1961 год) и генерал Омар Брэдли привели Штаты "к победе над нацистами и фашистами".

Ранее, в мае в Белом доме США и Великобританию назвали победителями нацизма. В День Победы в поздравительном сообщении было сказано, что 8 мая 1945 года Америка и Великобритания "одержали победу над нацистами".

- Дух Америки всегда победит. В конце концов, так и происходит, — указывала пресс-служба Белого дома. Советский Союз при этом в публикации и вовсе не упоминался.

ИСТОЧНИК KP.RU