Сестра Ким Чен Ына угрожает Южной Корее «трагической сценой» с военными

14 Июнь 2020 2020-06-14T07:39:21+03:00

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Сестра лидера Северной Кореи, Ким Ё Чжон, пообещала "трагическую сцену" Южной Корее после недавнего ухудшения отношений. Все началось с кампании по распространению листовок против северокорейских властей. С территории Южной Кореи в Северную в приграничном городе активисты запускали воздушные шары, внутри которых были те самые листовке. В буклетах противники действующих властей критикуют как внешнюю, так и внутреннюю политику Ким Чен Ына.

Его сестра заявила, что на территории КНДР есть "помощники" провокаторов. Она назвала их "беспородными собаками", "человеческой нечистью" и пообещала призвать военных.

- Я дала указание отделу, отвечающему за отношения с врагом, решительно выполнить следующее действие, - сказала она в заявлении KCNA - Вскоре будет видна трагическая сцена бесполезного совместного офиса по связям Север-Юг.

Как сообщает Fox News, она собирается выдвинуть обвинения против групп перебежчиков, которые проводят пограничные акции протеста.

ИСТОЧНИК KP.RU