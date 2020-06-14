Жириновский предложил установить в России зарплатный стандарт

14 Июнь 2020 2020-06-14T08:05:46+03:00

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Лидер ДПР Владимир Жириновский предложил ограничить максимальные зарплаты в России. Так называемый "зарплатный стандарт", за который депутат выступает, предусматривает создание границы по максимальной и минимальной зарплатам.

- Это нужно сделать, чтобы любой, кто идет на должность руководителя госкорпорации, сразу понимал, он может рассчитывать максимум только на эту сумму. Никаких зарплат по миллиону рублей в день,- написал он в соцсетях.

Владимир Жириновский посчитал - если средняя зарплата по стране 70 тысяч рублей (на самом деле по данным Росстат за 2019 года - 43400 рублей), то самая высокая зарплата не может превышать 500 тысяч рублей. Больше "разрешено", по его мнению, платить только президенту - 700 тысяч, а вот депутаты должны быть как все - не выше "максимального" размера.

- Нужно установить стандарт по всей России. Минимальная зарплата — 30 тысяч рублей в месяц. Это 1 тысяча рублей в день,- посчитал депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU