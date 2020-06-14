Вирусолог рассказал, как подготовиться ко второй волне коронавируса

14 Июнь 2020 2020-06-14T08:39:17+03:00

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Вирусолог дал совет по подготовке организма ко второй волне коронавируса. Новая вспышка возможна уже осенью. Но может произойти и раньше, это зависит, как сказал глава Минздрава, от открытия границ и ситуации с заболеваемостью в других странах.

- Советы тут простые: это здоровый образ жизни, кто способен, должен его вести, остальным надо учиться, чтобы здоровье было укреплено,- сказал в интервью "Звезде" профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

ИСТОЧНИК KP.RU