2020-06-14T08:39:17+03:00
Общество

Вирусолог рассказал, как подготовиться ко второй волне коронавируса

Ученые считают - вторую волну стоит ждать осенью, причем к коронавирусу присоединится сезонный грипп
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вирусолог дал совет по подготовке организма ко второй волне коронавируса. Новая вспышка возможна уже осенью. Но может произойти и раньше, это зависит, как сказал глава Минздрава, от открытия границ и ситуации с заболеваемостью в других странах.

- Советы тут простые: это здоровый образ жизни, кто способен, должен его вести, остальным надо учиться, чтобы здоровье было укреплено,- сказал в интервью "Звезде" профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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