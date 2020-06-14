В Лондоне памятник Черчиллю закрыли коробом после призывов протестующих снести статую

14 Июнь 2020 2020-06-14T09:12:20+03:00

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Лидер лондонского движения Black Lives Matter Имарн Айтон призывает единомышленников снести памятник Уинстону Черчиллю.

Премьер-министр, который руководил страной во время войны с фашистской Германией, в 2002 году признан парламентом "величайшим британцем в истории". Но спустя восемь лет его памятник могут снести с Парламентской площади, не власти, а протестующие движения Black Lives Matter. Активисты Европы присоединились к американцам, оскорбленным убийством темнокожего мужчины офицерами полиции. Теперь и в Америке, и в Европе началась буквально "война с памятниками".

- Любые статуи людей, которые негативно отзывались о темнокожих, оскорбляют, - сказала Айтон, ее слова приводит Daily Mail.

Памятник она призывает снести, но согласна, что монумент такому человеку можно было бы поставить в музее, где он темнокожих, видимо, оскорблять будет значительно меньше.

w00d51de Памятник Черчиллю в Лондоне закрыли коробкой

Активисты вспомнили, что Черчилль (об этом сказано в книгах о его биографии) верил в расовую иерархию: индейцы стоят выше африканцев, белые христиане-протестанты з- над католиками.

В итоге, власти Лондона вынуждены были закрыть коробом из прочных щитов памятник. Теперь активисты толпятся на площади вокруг коробки.

ИСТОЧНИК KP.RU