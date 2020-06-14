Путин: Когда у других появится гиперзвуковое оружие, в России уже будет средство для борьбы с ним

14 Июнь 2020 2020-06-14T13:25:34+03:00

Пока кроме России ни у какой другой страны нет гиперзвуковых ракет

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Президент Владимир Путин рассказал о гиперзвуковом оружии и средствах для ликвидации такого типа вооружения. Пока у других стран гиперзвуковое ракеты только в проектах, в России уже проводят испытания ракеты "Циркон" - скорость 9 махов в плотных слоях атмосферы.

- У России с большой долей вероятности будет средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда другие страны создадут такое вооружение,- сказал президент в эфире канала "Россия 24".

Контрустановки уже разрабатывают в России, сроков, правда, президент называть не стал.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал американские военные проекты. В штатах хотят сделать "самую быструю" ракету, которая сможет поразить цель, диаметром в 70 сантиметров, с расстояния 1 600 километров.

- Россия и США сохраняют примерный паритет в сфере развития ядерного оборонного комплекса и по носителям, и по количеству боезарядов,- сказал Владимир Путин.

В ходе интервью он рассказал, каким ему запомнился захват аэропорта Слатина в Косово, эти события позже назвали самой дерзкой военной операцией 90-х годов". 12 июня 1999 года сводный батальон ГРУ и ВДВ захватил расположенный в Приштине аэродром, опередив НАТО. Это была засекреченная операция, о которой знали очень мало людей даже в верхушке власти. Операция даже легла в основу сериала "Батальон".

- Я был тогда секретарем совета безопасности. Ко мне пришел начальник генштаба, генерал Квашнин. И он сказал, вот есть такая идея. Вопрос - зачем? Он ответил - нам придется оттуда все равно уйти, но будет чем торговаться,- вспомнил Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU