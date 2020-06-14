Неожиданный каминг-аут: Губка Боб оказался геем

14 Июнь 2020 2020-06-14T17:01:31+03:00

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Представители детского телеканала Nickelodeon раскрыли имена трёх своих канонических персонажей, которые являются частью ЛГБТ-сообщества. Среди них оказался и главный герой мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны». Такой неожиданный каминг-аут решили сделать в честь Pride Month – месяца защиты прав сексменьшинств.

«Празднуем #Pride с сообществом ЛГБТ+ и их союзниками в этом месяце и каждый месяц», — рассказала студия в своем официальном Twitter-аккаунте.

К посту прикреплены фотографии персонажей, которые стали являются частью ЛГБТ-сообщества. Компанию Губку Бобу составляет Швоз Швартс из «Опасного Генри» и главная героиня мультсериала «Аватар: Легенда о Корре». Все они изображены на радужном фоне, которой олицетворяет Pride flag (радужный флаг) – международный символ ЛГБТ-сообщества.

Телеканал Nickelodeon раскрыл имена своих канонических персонажей, которые являются частью ЛГБТ-сообщества.Фото: Twitter.com

В связи с этим Пользователи социальной сети вспомнили сериию 2002 года под названием «Прощай, двустворчатый моллюск», где Губка Боб и его лучший друг Патрик стали родителями брошенного моллюска. В этом эпизоде они вели себя как семейная пара

ИСТОЧНИК KP.RU