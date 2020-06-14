2020-06-14T19:21:58+03:00
В мире

США вернутся к нормальной жизни только через год, уверен инфекционист

Специалист считает, что американцы в этом году еще будут «сталкиваться» с вирусом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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США вернуться к нормальной жизни только через год, уверен инфекционистСША вернуться к нормальной жизни только через год, уверен инфекционистФото: REUTERS
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В связи с эпидемией коронавирусной инфекции Соединённые Штаты смогут вернуться к нормальной жизни только через год. Так считает главный инфекционист США Энтони Фаучи. По его словам, американцам еще придется сталкиваться с этим вирусом.

«Вирус может проходить в несколько циклов, уходить и возвращаться. Я надеялся бы на возвращение к определенной степени по-настоящему нормальной жизни через год или около того. Но не думаю, что это будет уже этой зимой или осенью, мы будем сталкиваться с ним подольше", - рассказал специалист в интервью газете Telegraph.

Фаучи обратил внимание на то, что распространение болезни удалось сократить в основных эпицентрах - Чикаго, Нью-Йорке, Детройте и Новом Орлеане, однако в некоторых штатах заметна противоположная тенденция. Эксперт считает, что это связано с возвращением к нормальной жизни, когда «появляются ранние признаки того, что число заражений становится выше, чем было раньше»

Что касается снятия ограничений на въезд в страну из стран ЕС и Британии, то на это, по его мнению, уйдут «месяцы, а не недели».

Напомним, США уже долгое время остается на первом месте по числу заболевших коронавирусом. По последним данным в стране зарегистрировано 2 117 027 случаев заражения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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