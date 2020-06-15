2020-06-15T09:57:23+03:00
Общество

Для целителей и шаманов могут разработать специальные стандарты работы

В Госдуме предложили навести порядок в данной сфере
Елена АКИМОВА
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В Госдуме предложили навести порядок в работе шаманов и целителейВ Госдуме предложили навести порядок в работе шаманов и целителейФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Госдуме решили навести порядок в работе шаманов и целителей. Депутат Виктор Зубарев обратился к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой с предложением усилить меры контроля за такими лицами. Необходимо разработать новые профессиональные стандарты для подобной деятельности либо полностью ее запретить.

В своем письме парламентарий отмечает, что «на фоне пандемии COVID-19 в России разрастается сфера «околомедицинского консалтинга». Особенно комфортно народные целители чувствуют себя в интернете.

Работа в сети полностью обезопасила такого рода деятелей. Помимо платных консультаций (бе закрепления правоотношений), осуществляется продажа трав, настоек, оберегов, амулетов, авторских изобретений.

Подобную продукцию депутат называет «сомнительного качества», и указывает, что у большинства псевдодокторов нет никаких лицензий и сертификатов на работу. Лабораторные заключения о безопасности продаваемых товаров тоже отсутствуют.

- Процедуру сертификации Росстандартом услуг психологов, целителей, практиков нетрадиционной медицины и эзотериков, являющуюся добровольной, проходят далеко не все частные лица. Мы призываем ввести обязательное лицензирование для всех представителей околомедицинского консалтинга, — пояснил "Известиям" Виктор Зубарев, предлагая также ввести для таких лиц повышенное налогообложение.

По данным госреестра Росстандарта, добровольную регистрацию целителей, биоэнерготерапевтов, психологов, практиков нетрадиционной медицины в России на сегодня имеют 239 специалистов.

Среди представителей данной сферы мнения разделились. Многие уверены, что нет никакой необходимости в государственной регистрации. Даже если ввести данную процедуру, то будет сложно ее реализовать, так как потребуются специалисты, способные дать профессиональную оценку указанной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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