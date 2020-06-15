Для целителей и шаманов могут разработать специальные стандарты работы
В Госдуме решили навести порядок в работе шаманов и целителей. Депутат Виктор Зубарев обратился к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой с предложением усилить меры контроля за такими лицами. Необходимо разработать новые профессиональные стандарты для подобной деятельности либо полностью ее запретить.
В своем письме парламентарий отмечает, что «на фоне пандемии COVID-19 в России разрастается сфера «околомедицинского консалтинга». Особенно комфортно народные целители чувствуют себя в интернете.
Работа в сети полностью обезопасила такого рода деятелей. Помимо платных консультаций (бе закрепления правоотношений), осуществляется продажа трав, настоек, оберегов, амулетов, авторских изобретений.
Подобную продукцию депутат называет «сомнительного качества», и указывает, что у большинства псевдодокторов нет никаких лицензий и сертификатов на работу. Лабораторные заключения о безопасности продаваемых товаров тоже отсутствуют.
- Процедуру сертификации Росстандартом услуг психологов, целителей, практиков нетрадиционной медицины и эзотериков, являющуюся добровольной, проходят далеко не все частные лица. Мы призываем ввести обязательное лицензирование для всех представителей околомедицинского консалтинга, — пояснил "Известиям" Виктор Зубарев, предлагая также ввести для таких лиц повышенное налогообложение.
По данным госреестра Росстандарта, добровольную регистрацию целителей, биоэнерготерапевтов, психологов, практиков нетрадиционной медицины в России на сегодня имеют 239 специалистов.
Среди представителей данной сферы мнения разделились. Многие уверены, что нет никакой необходимости в государственной регистрации. Даже если ввести данную процедуру, то будет сложно ее реализовать, так как потребуются специалисты, способные дать профессиональную оценку указанной деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU