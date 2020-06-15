Германия выставит счета гражданам за эвакуацию из других стран
Власти Германии попросят немцев вернуть деньги за эвакуацию из других стран.
Когда границы из-за пандемии коронавиурса закрыли, власти вынуждены были нанимать самолеты, чтобы вернуть своих граждан домой. В итоге, эвакуировали 66 тысяч человек из почти 250 тысяч, это стоило почти 100 миллионов евро. Перед вылетом каждого немца попросили подписать бумаги, в которых дается согласие возмещение стоимости эвакуации.
Теперь гражданам начнут присылать счета.
- Это необходимо еще и для того, чтобы восстановить справедливость: в период массовой отмены рейсов многим немцам пришлось повторно приобретать билеты, чтобы вернуться на родину,- приводит слова главы МИД Хайко Мааса TourDom.ru.
Стоимость перелета рассчитают, учитывая страну вылета и цену на билеты эконом-класса.
ИСТОЧНИК KP.RU