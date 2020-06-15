Германия выставит счета гражданам за эвакуацию из других стран

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:13:19+03:00

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Власти Германии попросят немцев вернуть деньги за эвакуацию из других стран.

Когда границы из-за пандемии коронавиурса закрыли, власти вынуждены были нанимать самолеты, чтобы вернуть своих граждан домой. В итоге, эвакуировали 66 тысяч человек из почти 250 тысяч, это стоило почти 100 миллионов евро. Перед вылетом каждого немца попросили подписать бумаги, в которых дается согласие возмещение стоимости эвакуации.

Теперь гражданам начнут присылать счета.

- Это необходимо еще и для того, чтобы восстановить справедливость: в период массовой отмены рейсов многим немцам пришлось повторно приобретать билеты, чтобы вернуться на родину,- приводит слова главы МИД Хайко Мааса TourDom.ru.

Стоимость перелета рассчитают, учитывая страну вылета и цену на билеты эконом-класса.

ИСТОЧНИК KP.RU