Аномальная жара ожидает москвичей на неделе

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:07:00+03:00

Большую часть времени в столице будет жарко, как в тропиках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Большую часть времени в столице будет жарко, как в тропиках

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На этой неделе в Москве ожидается повышение температуры. Термометр будет показывать отметку в 30 градусов до конца недели, а прохлада вернется только к выходным, сообщает центр погоды «Фобос».

Жара ожидается не только в Москве, но и во всей части центральной России.

Вторая часть недели ознаменуется грозами, а возможно и ливнем.

В понедельник и во вторник будет держаться переменная облачность, без осадков. 15 июня температура составит 24–26 градусов тепла, а 16 июня поднимется до 29 градусов. Самыми жаркими днями, по прогнозам, обещает быть среда и четверг. Так, в середине недели температурный режим составит 29-31 градус. Несмотря на тепло, ожидается высокая облачность, которая приведет к ливням с грозами. По прогнозам синоптиков, возможен и град.

К концу недели в столицу придут холодные воздушные массы, и столбик термометра резко опустится до 20-22 градусов.

На прошлой неделе МЧС дважды предупреждало москвичей и жителей столицы об резкой смене погодных условий. Но сильный порывистый ветер, ливень и град дошли не до всех округов Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU