Аномальная жара ожидает москвичей на неделе
На этой неделе в Москве ожидается повышение температуры. Термометр будет показывать отметку в 30 градусов до конца недели, а прохлада вернется только к выходным, сообщает центр погоды «Фобос».
Жара ожидается не только в Москве, но и во всей части центральной России.
Вторая часть недели ознаменуется грозами, а возможно и ливнем.
В понедельник и во вторник будет держаться переменная облачность, без осадков. 15 июня температура составит 24–26 градусов тепла, а 16 июня поднимется до 29 градусов. Самыми жаркими днями, по прогнозам, обещает быть среда и четверг. Так, в середине недели температурный режим составит 29-31 градус. Несмотря на тепло, ожидается высокая облачность, которая приведет к ливням с грозами. По прогнозам синоптиков, возможен и град.
К концу недели в столицу придут холодные воздушные массы, и столбик термометра резко опустится до 20-22 градусов.
На прошлой неделе МЧС дважды предупреждало москвичей и жителей столицы об резкой смене погодных условий. Но сильный порывистый ветер, ливень и град дошли не до всех округов Москвы.
ИСТОЧНИК KP.RU