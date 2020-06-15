2020-06-15T15:42:32+03:00
Общество

Путин: в России удалось сгладить последствия пандемии коронавируса

Российский лидер отметил, что главным результатом является эффективность и своевременность помощи [видео]
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России удалось сгладить последствия пандемии коронавируса. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин и отметил, что главным результатом является эффективность и своевременность помощи

Путин - о социальной поддержке во время эпидемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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