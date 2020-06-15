Видео перехвата российскими истребителями американских бомбардировщиков появилось в сети

15 Июнь 2020 2020-06-15T19:46:24+03:00

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Российские истребители Су-27 поднялись в небо над нейтральными водами Балтики для сопровождения американских стратегических бомбардировщиков В-52H и самолетов-разведчиков стран Североатлантического альянса. Об этом сообщили в российском Минобороны в понедельник, 15 июня. Видео этого сопровождения выложили в сеть.

Как писал сайт kp.ru, Министерстве обороны России сообщили, что иностранные самолеты летели над нейтральными водами Балтийского моря, а их действия «были своевременно вскрыты» дежурными силами по ПВО Западного военного округа. Российские радиолокационные средства контроля непрерывно сопровождали бомбардировщики ВВС США и разведчики НАТО на значительном удалении от государственной границы РФ.

В военном ведомстве уточнили, что эти маневры над Балтикой стратегические бомбардировщики и самолеты-разведчики проводили в рамках учений Североатлантического альянса Baltops 2020, которые начались накануне неподалеку от Калининграда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/785068" frameborder="0"></iframe> Российские истребители идут на перехват американских бомбардировщиков в Балтийском море.

ИСТОЧНИК KP.RU