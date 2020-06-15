2020-06-15T19:46:24+03:00
Политика

Видео перехвата российскими истребителями американских бомбардировщиков появилось в сети

Иностранные самолеты проводили полеты в рамках учений НАТО
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Видео перехвата российскими истребителями американских бомбардировщиков появилось в сетиВидео перехвата российскими истребителями американских бомбардировщиков появилось в сетиФото: Кадр видео
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Российские истребители Су-27 поднялись в небо над нейтральными водами Балтики для сопровождения американских стратегических бомбардировщиков В-52H и самолетов-разведчиков стран Североатлантического альянса. Об этом сообщили в российском Минобороны в понедельник, 15 июня. Видео этого сопровождения выложили в сеть.

Как писал сайт kp.ru, Министерстве обороны России сообщили, что иностранные самолеты летели над нейтральными водами Балтийского моря, а их действия «были своевременно вскрыты» дежурными силами по ПВО Западного военного округа. Российские радиолокационные средства контроля непрерывно сопровождали бомбардировщики ВВС США и разведчики НАТО на значительном удалении от государственной границы РФ.

В военном ведомстве уточнили, что эти маневры над Балтикой стратегические бомбардировщики и самолеты-разведчики проводили в рамках учений Североатлантического альянса Baltops 2020, которые начались накануне неподалеку от Калининграда.

Российские истребители идут на перехват американских бомбардировщиков в Балтийском море.

ИСТОЧНИК KP.RU

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