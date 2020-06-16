МО РФ в ближайшее время испытает на добровольцах разрабатываемую вакцину от коронавируса

16 Июнь 2020 2020-06-16T06:28:57+03:00

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В ближайшие дни министерство обороны России проведет вакцинацию первой группы добровольцев, вызвавшихся для испытаний разрабатываемого препарата от коронавируса.

«В ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой – проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины», - сообщили журналистам в Минобороны.

Все кандидаты на участие в испытаниях вакцины, среди которых есть как военные, так и гражданские лица, согласованы с Минздравом, подчеркнули в ведомстве. По результатам прививок первой группы, как уточнили в министерстве, компоненты препарата будут последовательно вводить остальным добровольцам, чтобы оценить эффективность вакцины и изучить процесс выработки антител, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из сотен людей, вызвавшихся проверить на себе новую сыворотку, были отобраны 50 человек. Перед тем, как получить допуск к эксперименту, каждый доброволец прошел с десяток самых разных медкомиссий.

Ранее действие вакцины испытали на себе ее разработчики, сотрудники Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. У всех сформировались антитела, которые способны уничтожать вирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU