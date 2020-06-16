В Пекине из-за коронавируса ограничили работу общественного транспорта

16 Июнь 2020 2020-06-16T06:49:00+03:00

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Из-за вспышки коронавируса на крупном продуктовом рынке в Пекине снова ограничили работу общественного транспорта. Об этом говорится в заявлении, распространенном городским транспортным комитетом.

Отмечается, что водителям такси временно запрещено вывозить пассажиров за пределы города, уменьшено также число междугородных автобусных маршрутов. Администрация столицы Китая оставила только несколько междугородных рейсов.

Кроме того, во всех жилых комплексах, которых в Пекине насчитывается более семи тысяч, введены усиленные меры контроля, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, коронавирус был обнаружен на крупнейшем оптовом рынке «Синьфади» в пекинском районе Фэнтай. Большинство заразившихся – работники торговых точек, члены их семей и знакомые. В Пекине ввели военное положение, запретили спортивные массовые мероприятия, временно перестали пускать в город туристов.

Ранее сообщалось, что из-за новой вспышки заболевания COVID-19 лишился своего поста заместитель главы района Фэнтай а вслед за начальником были уволены и несколько его подчиненных. Чиновников обвинили в безответственности, которая и привела к появлению опасной инфекции на рынке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769958" frameborder="0"></iframe> Улицы Пекина «оживают» после долгого карантина.

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ИСТОЧНИК KP.RU