2020-06-16T06:49:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Пекине из-за коронавируса ограничили работу общественного транспорта

Таксистам запрещено вывозить пассажиров за город, уменьшено число междугородных автобусных маршрутов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Новая вспышка коронавируса произошла на крупнейшем оптовом рынке «Синьфади» в пекинском районе ФэнтайНовая вспышка коронавируса произошла на крупнейшем оптовом рынке «Синьфади» в пекинском районе ФэнтайФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Из-за вспышки коронавируса на крупном продуктовом рынке в Пекине снова ограничили работу общественного транспорта. Об этом говорится в заявлении, распространенном городским транспортным комитетом.

Отмечается, что водителям такси временно запрещено вывозить пассажиров за пределы города, уменьшено также число междугородных автобусных маршрутов. Администрация столицы Китая оставила только несколько междугородных рейсов.

Кроме того, во всех жилых комплексах, которых в Пекине насчитывается более семи тысяч, введены усиленные меры контроля, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, коронавирус был обнаружен на крупнейшем оптовом рынке «Синьфади» в пекинском районе Фэнтай. Большинство заразившихся – работники торговых точек, члены их семей и знакомые. В Пекине ввели военное положение, запретили спортивные массовые мероприятия, временно перестали пускать в город туристов.

Ранее сообщалось, что из-за новой вспышки заболевания COVID-19 лишился своего поста заместитель главы района Фэнтай а вслед за начальником были уволены и несколько его подчиненных. Чиновников обвинили в безответственности, которая и привела к появлению опасной инфекции на рынке.

Улицы Пекина «оживают» после долгого карантина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Китае зафиксирована новая вспышка коронавируса

Целый район Пекина заблокировали, как когда-то Ухань (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выходцы из Чечни устроили беспорядки во французском городе Дижон
В Пекине из-за коронавируса ограничили работу общественного транспорта
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 16 июня 2020 года составило 123240 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 16 июня 2020 года составило 50042 человека
Коронавирус в Московской области, последние новости на 16 июня 2020: открыта запись в МФЦ
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 16 июня 2020 года возросло до 3386 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 16 июня 2020 года составило 207264 человека
МО РФ в ближайшее время испытает на добровольцах разрабатываемую вакцину от коронавируса
Япония собирается отказаться от развертывания американских комплексов ПРО
В Китае выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом
Белый дом: Указ Трампа о реформе полиции ужесточит правила применения силы
По прогнозам ученых, в США к августу от коронавируса умрут более 200 тысяч человек
КНДР собирается ввести войска в демилитаризованную зону
МИД России: Приговор Уилану не слишком суров, в США шпион получил бы больше
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило восемь миллионов
13 городов России из-за коронавируса отменили Парад Победы
В МИД России высказались об очередных антироссийских выходках на Украине
Коронавирус в Москве, последние новости на 16 июня 2020: почти 70 литров плазмы с антителами, открытие музеев и стоматологических клиник
Стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте не находился в розыске
При обыске в квартире стрелка с Ленинского проспекта нашли экстремистские материалы
В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом
Трамп пообещал подписать указ о реформе американской полиции 16 июня
Стали известны сроки начала производства вакцины от коронавируса в России
Коллектив "Современника" призвал проявить великодушие к Михаилу Ефремову
Найдено тело пилота американского истребителя, упавшего в Северное море
WSJ сообщила о задолженности турецких компаний перед «Газпромом» в размере 2 млрд долларов
Названа новая дата церемонии вручения премии «Оскар-2021»