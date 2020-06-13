В районе Пекина ввели военное положение из-за вспышки коронавируса на рынке

13 Июнь 2020 2020-06-13T08:17:43+03:00

Тестирование на рынке Синьфади показало, что у 45 человек из 517 человек положительные тесты на COVID-19

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В Пекине после относительного спада заболеваемости коронавирусом, вновь заговорили о приросте. Причем, заболевание локализовано в одном районе. Снова причиной массового распространения стал продуктовый рынок. Но на этот раз не тот, что находится в Ухане, а "Синьфади" в Пекине.

- Анализ у 45 человек из 517, протестированных на рынке района Синьфади, дал положительный результат на новый коронавирус,- сообщил представитель пекинского района Фэнтай Чу Цзюньвэй, его слова приводит Reuters.

ИСТОЧНИК KP.RU