В Китае зафиксирована новая вспышка коронавируса

За бурными событиями в мире о ковиде все почти забыли. Но он никуда не делся. В минувший четверг коронавирус обнаружился у жителя Пекина. Притом, что уже полтора месяца новых случаев заражения в столице Китая не отмечалось.

Врачи немедленно начали следствие. Выяснилось, что мужчина ходил на базар Синьфади, один из крупнейших в городе, где продаются всевозможные продукты. Эпидемиологи взяли пробы — и нашли следы коронавируса на доске для разделки лосося на одном из прилавков. Оказалось, рыба поступила туда с «мокрого рынка» Цзиньшен, где… уже отмечалась вспышка болезни!

Немедленно весь лосось из всех пекинских магазинов был изъят, проведено тестирование почти двух тысяч человек — потенциальных зараженных. У 45 из них ковид-пробы оказались положительными, при этом болезнь протекала бессимптомно.

В 11 столичных жилых комплексах ввели тотальный карантин. Так же, как ранее в Ухане, где полгода назад началась первая вспышка ковида. И, возможно, это далеко не предел.

Неужели наступает вторая волна пандемии, о которой предупреждали многие эксперты?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769958" frameborder="0"></iframe> Улицы Пекина «оживают» после долгого карантина.

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