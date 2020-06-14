2020-06-14T14:14:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Китае зафиксирована новая вспышка коронавируса

Целый район Пекина заблокировали, как когда-то Ухань
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Сотрудники полиции у рынка, где произошла вспышка коронавирусаСотрудники полиции у рынка, где произошла вспышка коронавирусаФото: REUTERS
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За бурными событиями в мире о ковиде все почти забыли. Но он никуда не делся. В минувший четверг коронавирус обнаружился у жителя Пекина. Притом, что уже полтора месяца новых случаев заражения в столице Китая не отмечалось.

Врачи немедленно начали следствие. Выяснилось, что мужчина ходил на базар Синьфади, один из крупнейших в городе, где продаются всевозможные продукты. Эпидемиологи взяли пробы — и нашли следы коронавируса на доске для разделки лосося на одном из прилавков. Оказалось, рыба поступила туда с «мокрого рынка» Цзиньшен, где… уже отмечалась вспышка болезни!

Немедленно весь лосось из всех пекинских магазинов был изъят, проведено тестирование почти двух тысяч человек — потенциальных зараженных. У 45 из них ковид-пробы оказались положительными, при этом болезнь протекала бессимптомно.

В 11 столичных жилых комплексах ввели тотальный карантин. Так же, как ранее в Ухане, где полгода назад началась первая вспышка ковида. И, возможно, это далеко не предел.

Неужели наступает вторая волна пандемии, о которой предупреждали многие эксперты?

Улицы Пекина «оживают» после долгого карантина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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