Ватикан хочет сделать умершего 15-летнего мальчика «святым покровителем Интернета»

16 Июнь 2020 2020-06-16T07:47:40+03:00

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Умершего от лейкемии 15-летнего подростка беатифицируют в октябре после того, как Ватикан подтвердит приписываемое ему чудо.

Беатификация - четвертая стадия в становления святым. Специальная "комиссия" должна найти подтверждение "чуда", причем необходимо медицинское заключение об исцелении. Окончательное решение принимает папа Римский.

15-летний Карло Акутис родился в Лондоне у итальянских родителей. Мальчик верил в Бога, часто молился, помогал бездомным. В подростковом возрасте у него нашли онкологию. Но он не замкнулся в себе, открыл сайт под названием "Евхаристические чудеса света", где исследовал и задокументировал чудеса, приписываемые Евхаристии. В 2013 году он помолился об исцелении другого подростка, мальчика из Бразилии, у которого было неизлечимое заболевание. Для семьи и медиков было шоком, что ребенок стал здоров. В Бразилии этот случай признали чудом.

Сам Карло умер в 2016 году.

Спустя два года папа Франциск назвал его "почтенным", это третий из пяти этапов становления святым. Как сообщает Daily Mail, Карло Акутиса назовут "святым покровителем Интернета» из-за его увлечения технологиями.

- Он был компьютерным гением, так что это, вероятно, делает его очень близким к людям сегодняшнего дня,- сказала мать Карло.

Обряд беатификации состоится 10 октября, об этом пишут на сайте Карло.

ИСТОЧНИК KP.RU