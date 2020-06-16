2020-06-16T07:47:40+03:00
В мире

Ватикан хочет сделать умершего 15-летнего мальчика «святым покровителем Интернета»

Карло Акутису приписывают чудо по исцелению о тяжелой болезни другого подростка
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Карло умер в 2016 году Фото: www.carloacutis.comКарло умер в 2016 году Фото: www.carloacutis.com
Изменить размер текста:

Умершего от лейкемии 15-летнего подростка беатифицируют в октябре после того, как Ватикан подтвердит приписываемое ему чудо.

Беатификация - четвертая стадия в становления святым. Специальная "комиссия" должна найти подтверждение "чуда", причем необходимо медицинское заключение об исцелении. Окончательное решение принимает папа Римский.

15-летний Карло Акутис родился в Лондоне у итальянских родителей. Мальчик верил в Бога, часто молился, помогал бездомным. В подростковом возрасте у него нашли онкологию. Но он не замкнулся в себе, открыл сайт под названием "Евхаристические чудеса света", где исследовал и задокументировал чудеса, приписываемые Евхаристии. В 2013 году он помолился об исцелении другого подростка, мальчика из Бразилии, у которого было неизлечимое заболевание. Для семьи и медиков было шоком, что ребенок стал здоров. В Бразилии этот случай признали чудом.

Сам Карло умер в 2016 году.

Спустя два года папа Франциск назвал его "почтенным", это третий из пяти этапов становления святым. Как сообщает Daily Mail, Карло Акутиса назовут "святым покровителем Интернета» из-за его увлечения технологиями.

- Он был компьютерным гением, так что это, вероятно, делает его очень близким к людям сегодняшнего дня,- сказала мать Карло.

Обряд беатификации состоится 10 октября, об этом пишут на сайте Карло.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бизнесмены назвали основные плюсы и минусы удаленки
Какие ограничения сняли в Москве с 16 июня 2020: Заработали летние веранды кафе и музеи
В США аннулировали разрешение на использование «лекарства Трампа» для больных с коронаиврусом
Немецкий посол напомнила США причину нахождения американских войск в ФРГ
Ватикан хочет сделать умершего 15-летнего мальчика «святым покровителем Интернета»
Соловьев раскритиковал вступившихся за Ефремова коллег по "Современнику"
Последние новости на утро 16 июня 2020: 13 городов России отменили Парад Победы из-за коронавируса
После 20-летнего перерыва в США возобновят смертные казни
Выходцы из Чечни устроили беспорядки во французском городе Дижон
В Пекине из-за коронавируса ограничили работу общественного транспорта
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 16 июня 2020 года составило 123240 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 16 июня 2020 года составило 50042 человека
Коронавирус в Московской области, последние новости на 16 июня 2020: открыта запись в МФЦ
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 16 июня 2020 года возросло до 3386 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 16 июня 2020 года составило 207264 человека