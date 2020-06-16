2020-06-16T10:11:13+03:00
Наука

Индекс иммунитета позволит просчитать риск умереть в реанимации

Новый маркер вывели ученые из Китая
Елена АКИМОВА
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Ученые нашли способ спрогнозировать шансы пациента на жизньУченые нашли способ спрогнозировать шансы пациента на жизньФото: Артем КИЛЬКИН
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Ученые из Китая смогли просчитать индекс иммунитета пациента, который покажет, насколько велики шансы у больного умереть в реанимации.

В расчеты медики из отделения интенсивной терапии Первой дочерней больницы Университета Сучжоу включили смертность среди больных в течение 28 дней после их поступления в медучреждение. 50,5% наблюдаемых пациентов скончалось, а выжившие имели более высокое количество лимфоцитов в крови и более низкий уровень интерлейкина-6 (ИЛ-6), который указывает на острую фазу воспаления.

Российские специалисты усмотрели потенциал в данном исследовании и готовы развивать это направление дальше.

Научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ, младший научный сотрудник лаборатории экспериментальной хирургии и онкологии Курского государственного медицинского университета Давид Наимзада отметил, что новый маркер имеет целый ряд преимуществ и измерить его не так сложно.

- Лимфоциты можно сдать везде, а ИЛ-6 определяется реакцией иммунофлюоресценции, также доступной достаточно широко — в любой городской больнице, — подчеркнул специалист.

Эту же формулу можно применять на пациентах, больных тяжелой формой коронавирусной инфекции, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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