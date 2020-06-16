Трое индийских военных погибли в столкновении с китайскими военными
Во время столкновения с китайскими военными погибли два индийских солдата и офицер. Инцидент произошёл вечером 15 июня в районе долины Галван.
- Во время процесса деэскалации, проходящего в долине Галван, вчера вечером произошло ожесточенное противостояние, приведшее к жертвам. Среди погибших с индийской стороны - офицер и два солдата. Высокопоставленные военные обеих сторон в настоящее время встречаются на месте, чтобы разрядить обстановку, - сказано в заявлении представителя индийской армии.
Отмечается, что раненые есть и среди китайских военных.
ИСТОЧНИК KP.RU