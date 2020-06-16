Трое индийских военных погибли в столкновении с китайскими военными

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:24:09+03:00

Офицер и два солдата индийской армии были убиты в столкновении с китайскими военными в понедельник вечером в районе долины Галван Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Во время столкновения с китайскими военными погибли два индийских солдата и офицер. Инцидент произошёл вечером 15 июня в районе долины Галван.

- Во время процесса деэскалации, проходящего в долине Галван, вчера вечером произошло ожесточенное противостояние, приведшее к жертвам. Среди погибших с индийской стороны - офицер и два солдата. Высокопоставленные военные обеих сторон в настоящее время встречаются на месте, чтобы разрядить обстановку, - сказано в заявлении представителя индийской армии.

Отмечается, что раненые есть и среди китайских военных.

ИСТОЧНИК KP.RU