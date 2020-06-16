В Госдуме прокомментировали законопроект об удаленной работе

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:34:48+03:00

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В Госдуме разъяснили законопроект, регулирующий правила удаленной работы. Первый зампред фракции «Единой России», член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев объяснил, что инициатива нужна, в первую очередь, для того, чтобы защитить права сотрудников.

«Мы защищаем их право на сохранение заработной платы при временном переводе на удалённую работу в связи с какими-то чрезвычайными обстоятельствами, защищаем право работника на личное время, обязываем работодателя урегулировать вопрос об оплате и предоставлении оборудования такому работнику», — цитирует депутата RT.

Исаев добавил, что при удаленном режиме работы, сотрудник все равно должен продолжать трудиться по графику, а за работу во внеурочное время ему положены дополнительные выплаты и компенсации.

Напомним, ранее в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект предполагающий дистанционной работы на три вида: временная, комбинированная и непосредственно дистанционная работа, передает сайт NEWS.Ru.

ИСТОЧНИК KP.RU