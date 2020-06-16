«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс, защищающие права сотрудников на удаленке

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:17:37+03:00

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«Единая Россия» 16 июня внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс, касающиеся дистанционной деятельности сотрудников. В новом законопроекте закрепляются три вида работы на удаленке: постоянная, временная и комбинированная.

Раньше в Трудовом кодексе была прописана только постоянная удаленная работа. Но во время пандемии стала актуальной еще и временная дистанционная занятость - когда сотрудники трудятся «вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя». В таком режиме сейчас работают миллионы россиян, однако этот формат законодательно не закреплен. Не прописан юридически и еще один вид удаленной деятельности - комбинированная, когда человек попеременно трудится и дома, и в офисе.

Кроме того, предложенные «Единой Россией» поправки касаются регулирования взаимоотношений между работодателем и сотрудником на удаленке. Например, при переводе сотрудника на временную дистанционную работу его зарплата должна сохраняться. Единороссы также предусмотрели право сотрудника быть офлайн — работу за рамками оговоренного трудового времени необходимо оплачиваться сверхурочно.

Работодателям предлагается пользоваться электронным документооборотом, при этом не отменяя и бумажные документы. На необходимости введения электронной подписи разработчики законопроекта не настаивают, так как ее оформление стоит достаточно дорого.

По словам первого заместителя руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрея Исаева, новые поправки в первую очередь защищают интересы сотрудников на удаленке. Так, из Трудового кодекса исчезнут отдельные основания для увольнения сотрудников по инициативе работодателей.

- Тогда, когда официально в стране было 30 тысяч дистанционных работников, это, возможно, и было приемлемо. Однако теперь их миллионы - поэтому мы предложили применять к увольнению удаленных сотрудников общие основания, - подчеркнул Андрей Исаев.

Поправки затронут интересы примерно 75 миллионов человек, поэтому единороссы предложили организовать общественное обсуждение новых норм в регионах. В дискуссию будут вовлечены местные объединения профсоюзов и работодателей.

- Мы хотим, чтобы каждый мог внести свои идеи, сделать свои предложения и сделать соавторами этого документа миллионы наших граждан. Нам также важно получить обратную связь от каждого региона, - отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Предложения к законопроекту, собранные во время общественных дискуссий, будут учтены ко второму и третьему чтению в Госдуме. Единороссы рассчитывают, что поправки в Трудовой кодекс будут внесены к Новому году и заработают с 1 января 2021 года.

Новые нормы Трудового кодекса «Единая Россия» готовила более года - к работе над законопроектом привлекали экспертов в области трудового права, в том числе международного. Из-за пандемии коронавируса необходимость поправок стала особенно очевидной, и председатель партии Дмитрий Медведев 1 мая поручил ускорить работу над законопроектом. К первому чтению его подготовили всего за полтора месяца.