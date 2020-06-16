2020-06-16T18:25:07+03:00
Спорт

Юная чемпионка мира по скалолазанию погибла, сорвавшись с высоты 150 метров

Несчастный случай произошел в горах Франции
Ксения АНУФРИЕВА
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Юная чемпионка мира по скалолазанию погибла, сорвавшись с высоты 150 метров. Фото: Instagram трагически погибшей Люси ДуадиЮная чемпионка мира по скалолазанию погибла, сорвавшись с высоты 150 метров. Фото: Instagram трагически погибшей Люси Дуади
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16-летняя чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров Люси Дуади погибла в результате несчастного случая в горах Франции. О трагическом инциденте сообщило издание Reuters.

Юная спортсменка осматривала скалы в окрестностях своего дома вместе с приятелями, но случайно поскользнулась и упала в обрыв с высоты 150 метров. Несчастный случай произошел между двумя тренировочными зонами, которые были оборудованы специальными поручнями для скалолазания.

Люси Дуади являлась чемпионкой мира среди юниоров в боулдеринге – виде скалолазания, который включен в программу Олимпиады в Токио. С прошлого года девушка выступала на взрослых соревнованиях и должна была участвовать в предстоящих Играх 2020 года. На своём первом «взрослом» этапе кубка мира в болдеринге в Вэйле Люси заняла пятое место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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