2020-06-16T22:19:52+03:00
В мире

В Британии скончался известный уличный кот Боб

Своими великолепными выступлениями музыкант Джеймс Боуэн и его рыжий любимец прославились на весь мир
Ксения АНУФРИЕВА
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В Британии скончался известный уличный кот БобВ Британии скончался известный уличный кот Боб
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В Великобритании скончался известный бездомный кот Боб. Общественности имя рыжего пушистика стало известно благодаря его совместным уличным выступлениям с музыкантом Джеймсом Боуэном, спасшим кота тринадцать лет назад.

История певца и рыжего уличного кота известная всеми миру. В молодости Боуэн остался без жилья, что подтолкнуло его стать наркоманом. Мужчине было необходимо что-то есть, поэтому он взял в руки свою любимую гитару и отправился насыщать улицы музыкой. Но прибыли первое время было безумно мало. Музыкант чувствовал себя изгоем, не нужным обществу, пока в 2007 году он не встретил Боба.

Кот оказался бездомным животным с серьезной травмой на лапе. Боуэн пустил весь свой заработок на восстановление его лапки и ко всеобщему удивлению сумел полностью вылечить Боба. После этого его новый друг не отходил от него ни на шаг: музыкант и кот стали вместе выступать на улице. Люди стали съезжаться, чтобы посмотреть на эту странную, но такую очаровательную парочку.

В скором времени Джеймс стал снимать жилье. Тогда он переквалифицировался в писателя. С тех самых пор он уже издал 6 книг о своей жизни с Бобом. Рыжий кот в шарфике стал популярным уже с первой книги "Уличный кот по имени Боб". Именно эта книга была номинирована на элитную премию. В 2016 году о друзьях вышел фильм, на премьеру которого пришла герцогиня Кембриджская Кейт – картина в итоге получила награду Великобританской Национальной Кинопремьеры "Лучший фильм Британии".

Уличный кот Боб спас музыканта от наркозависимости.Кот по кличке Боб отучил уличного музыканта от наркотиков. А потом и прославил на весь мир!

ИСТОЧНИК KP.RU

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