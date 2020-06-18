Очередной ретроградный Меркурий начнется 18 июня

18 Июнь 2020 2020-06-16T22:37:58+03:00

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«Ретроградный Меркурий», явление, которое астрологи называют движением планеты в обратную сторону, уже давно превратился в саркастически-нарицательное понятие. Суеверные люди уверены, что в этот период их ждет целая полоса неудач, если они не будут следовать четким правилам и ограничениям.

Летом текущего года пугающее многих явление состоится с 18 июня по 12 июля. Вопреки расхожему мнению ретроградный Меркурий вовсе не является движение планеты в обратную сторону – абсолютно все планеты Солнечной системы движутся в одном направлении, однако с разной скоростью. Из-за этого они иногда обгоняют друг друга создавая иллюзию обратного направления. Например, если Земля обогнала Марс, Марс в ретрограде. При этом ретроградной может быть любая планета система.

Три или четыре раза в год Меркурий проходит мимо Земли, именно тогда мы переживаем ретроградный период. Он длится около 3 недель. Самая быстро движущаяся планета Солнечной системы значительно замедляется, почти останавливается.

В астрологии необычный период считают чуть ли не маленькой катастрофой, ведь положение планет, их движение влияют на все, включая личность человека, настроения, отношения, а также глобальные события. Например, Меркурию подведомственны торговля и путешествия: многие в этот период бояться совершать покупки или планировать поездки, будучи уверенными, что они обернуться полным крахом.

ИСТОЧНИК KP.RU