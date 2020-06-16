В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
В резиденции российского президента Владимира Путина в Ново-Огарево был дезинфекционный установлен. Как сообщается на официальном портале правительства Пензенской области, необычное, но весьма эффективное в период пандемии коронавируса устройство была разработано в Пензе.
Благодаря туннелю на посетителей резиденции главы государства распыляется дезинфицирующий раствор, из-за чего он оказывается в мелкодисперсном водном тумане. Это является эффективным способ обработки одежду и кожи для обеспечения эпидемиологической безопасности.
Ранее главы пресс-службы президента Дмитрий Песков говорил, что из-за угрозы коронавируса Владимир Путин вынужден был сократить количество личных встреч и контактов, а также соблюдать социальную дистанцию при работе. Сотрудники администрации президента были обязаны проходить тестирование на новую инфекцию.
Кроме того, сотрудники президентской администрации старше 60 лет были переведены на удаленную работу. С понедельника 15 июня дистанционный режим был завершен для большей части работников Кремля.
Так защищают Владимира Путина от коронавируса в Ново-Огарёве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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