2020-06-16T22:52:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

С его помощью на посетителей распылялся дезинфицирующий раствор
Ксения АНУФРИЕВА
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В резиденции Путина установили дезинфекционный туннельВ резиденции Путина установили дезинфекционный туннельФото: REUTERS
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В резиденции российского президента Владимира Путина в Ново-Огарево был дезинфекционный установлен. Как сообщается на официальном портале правительства Пензенской области, необычное, но весьма эффективное в период пандемии коронавируса устройство была разработано в Пензе.

Благодаря туннелю на посетителей резиденции главы государства распыляется дезинфицирующий раствор, из-за чего он оказывается в мелкодисперсном водном тумане. Это является эффективным способ обработки одежду и кожи для обеспечения эпидемиологической безопасности.

Ранее главы пресс-службы президента Дмитрий Песков говорил, что из-за угрозы коронавируса Владимир Путин вынужден был сократить количество личных встреч и контактов, а также соблюдать социальную дистанцию при работе. Сотрудники администрации президента были обязаны проходить тестирование на новую инфекцию.

Кроме того, сотрудники президентской администрации старше 60 лет были переведены на удаленную работу. С понедельника 15 июня дистанционный режим был завершен для большей части работников Кремля.

Так защищают Владимира Путина от коронавируса в Ново-Огарёве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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