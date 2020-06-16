Жертв коронавируса в США больше, чем погибших на Первой мировой американских солдат
Умерших от коронавирусной инфекции на территории Соединённых Штатов стало больше, чем погибших в годы Первой мировой войны американских военнослужащих. Об этом сообщает издание Associated Press.
Так, по информации Университета Джонса Хопкинса в настоящее время в США медики зафиксировали 116 526 летальных исходов после заражения коронавирусной инфекцией. Как считается, во время Первой мировой войны погибло 116 516 американских солдат.
По последним новостям в штатах выявлено 2 114 026 случаев заражения, 576 334 человека - выздоровели.
Как ранее писал сайт kp.ru, американские ученые Калифорнийской биотехнологической компании Sorrento Therapeutics утверждают, что обнаружили антитело, полностью блокирующее коронавирусную инфекцию. В настоящее время они активно исследуют препарат: во время лабораторных экспериментов оно останавливало заражение коронавирусом здоровых клеток в 100% случаях.
ИСТОЧНИК KP.RU
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