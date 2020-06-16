2020-06-16T23:01:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Жертв коронавируса в США больше, чем погибших на Первой мировой американских солдат

Число умерших от заболевания американцев превысило 116 тысяч человек
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Жертв коронавируса в США больше, чем погибших на Первой мировой американских солдатЖертв коронавируса в США больше, чем погибших на Первой мировой американских солдатФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Умерших от коронавирусной инфекции на территории Соединённых Штатов стало больше, чем погибших в годы Первой мировой войны американских военнослужащих. Об этом сообщает издание Associated Press.

Так, по информации Университета Джонса Хопкинса в настоящее время в США медики зафиксировали 116 526 летальных исходов после заражения коронавирусной инфекцией. Как считается, во время Первой мировой войны погибло 116 516 американских солдат.

По последним новостям в штатах выявлено 2 114 026 случаев заражения, 576 334 человека - выздоровели.

Как ранее писал сайт kp.ru, американские ученые Калифорнийской биотехнологической компании Sorrento Therapeutics утверждают, что обнаружили антитело, полностью блокирующее коронавирусную инфекцию. В настоящее время они активно исследуют препарат: во время лабораторных экспериментов оно останавливало заражение коронавирусом здоровых клеток в 100% случаях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Госавтоинспекция: Нелегальных перевозчиков стало меньше. Задача - вывести рынок из «тени»
Грузия Кадырова в заказе убийства журналиста, который оскорбил Путина
Госдеп США призвал КНДР воздержаться от контрпродуктивных действий
В Москве скончались еще 48 пациентов с коронавирусом
Жертв коронавируса в США больше, чем погибших на Первой мировой американских солдат
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
В Британии скончался известный уличный кот Боб
В России за пять месяцев снизилось производство пива и сигарет
Россиянам напомнили о выходной первой неделе января по Трудовому кодексу
Стюардесса назвала “опасный” напиток на борту самолета
Ветераны смогут посмотреть парад на Красной площади без масок
Умер Магомед Дугаев, заслуженный военный летчик СССР
Переживания из-за гибели Флойда признали "смягчающим обстоятельством" для студентов Оксфорда
Пассажиры столичного транспорта продлили более 163 тысяч проездных билетов
Клинические испытания российской вакцины от коронавируса начнутся 17 июня
Главный храм Вооруженных сил откроют для посещения 22 июня
В Минздраве рассказали, когда будут сняты все ограничения по коронавирусу
Собянин: динамика позволяет открыть рестораны и кафе через неделю
В Совфеде предложили новый порядок оказания поддержки пострадавшим предприятиям
Из-за коронавируса Эмбер Херд осталась без адвокатов в деле против Джонни Деппа
Раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к госнаградам
Юная чемпионка мира по скалолазанию погибла, сорвавшись с высоты 150 метров