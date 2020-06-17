2020-06-17T00:06:59+03:00
Авто

Куда жаловаться на водителя автобуса, рассказали в Госавтоинспекции

Начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции МВД России Сергей Чипурин ответил на вопросы слушателей радио «Комсомольская правда»
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Если пассажир обнаружил техническую неисправность в автобусе, то можно обратиться непосредственно к переводчику.Если пассажир обнаружил техническую неисправность в автобусе, то можно обратиться непосредственно к переводчику.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции МВД России Сергей Чипурин в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, куда можно обратиться, если вас не устраивает состояние общественного транспорта, в частности, автобуса или, например, поведение его водителя.

По словам полковника полиции, существует сразу несколько вариантов.«Можно обратиться в органы исполнительной власти субъекта, которые заключали контракт с автопарком. Если стоит вопрос нарушения с точки зрения обеспечения безопасности пассажиров и других участников дорожного движения, то это дело Госавтоинспекции, Ространснадзора, которые смогут обратить внимание на нарушения, допущенные перевозчиком», - сказал полковник полиции.

Ведущий программы «Россия в движении» Антон Челышев также спросил у гостя программы, какие меры безопасности может принять сам пассажир общественного транспорта.

«Если автобус оборудован ремнями безопасности – необходимо обязательно пристегнуться. Следует как можно меньше перемещаться по салону во время движения – это может привести к травмам. Стоит внимательно относиться и к обстановке вокруг транспортного средства. Даже при торможении автобуса, двигающегося со средней скоростью, перед перекрестком, пассажиры падают, отвлекаясь, например, на гаджеты», - подчеркнул полковник полиции.

Он добавил, что если пассажир обнаружил техническую неисправность в автобусе, то можно обратиться непосредственно к переводчику - в салоне должны быть указаны его данные.

«И не надо рисковать здоровьем – лучше выйти, если выявлены проблемы с техническим состоянием транспортного средства. Если автобус отъезжает с автовокзала, то нужно обратиться к его руководству. В некоторых случаях они даже должны снять автобус с маршрута», - заявил Сергей Чипурин.

В Госавтоинспекции рассказали, куда жаловаться на водителя автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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