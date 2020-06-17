Глава Минздрава рассказал, когда в России можно будет снять все ограничения по коронавирусу

17 Июнь 2020 2020-06-17T02:56:30+03:00

Михаил Мурашко считает, что это случится уже в следующем году

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Глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что снятие всех ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, возможно в следующем году, примерно к февралю. Об этом министр заявил в эфире Первого канала 16 июня, во вторник.

«Я думаю, это все-таки нужно говорить о следующем годе. Я думаю, мне кажется, это февраль», - сказал Мурашко, отвечая на вопрос, когда ограничения можно будет полностью снять.

ИСТОЧНИК KP.RU