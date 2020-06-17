2020-06-17T07:45:34+03:00
В мире

Президент Гондураса вместе с женой заразился коронавирусом

В стране больше 6 тысяч зараженных и вводили комендантский час
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Президент ГондурасаПрезидент ГондурасаФото: facebook.com
Изменить размер текста:

Президент Годураса Хуан Орландо Эрнандес и его супруга заразились коронавирусом. Об этом он сам сообщил в соцсетях, записав видеообращение. Запись транслировали также на центральном телевидении.

Лидер страны предположил, что заразился на службе и чувствует себя не очень хорошо. Он уже начал принимать лекарства. У супруги тест положительный, но симптомов нет.

Жители Гондураса в комментариях пожелали ему скорейшего выздоровления, многие поддерживают политику, которую выбрали власти для сдерживания коронавируса.

Здесь был введен комендантский час еще в марте, позже его продлили и в апреле. В целом такой режим продлился до 14 июня. Для пожилых людей установили специальные часы для посещения продовольственных магазинов. Им посоветовали не контактировать с молодежью и людьми среднего возраста, которые часто могут быть бессимптомными носителями вируса.

Населению раздали карточки с цифрами и составили график с правом выхода на улицу отдельных групп, чтобы избежать скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После снятия ограничений в фитнес-клубы вернется не более 50 процентов клиентов
Президент Гондураса вместе с женой заразился коронавирусом
Врач рассказал о влиянии самоизоляции на рождаемость
Сестра Ким Чен Ына заявила, что Пекин и Сеул стали "игрушкой" в руках США
Последние новости на утро 17 июня 2020: ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса
Россия призвала США серьезно отнестись к обязательствам по уничтожению химоружия
Военные из 12 стран прибыли в Россию для участия в параде Победы
В Южной Корее заявили, что больше не намерены терпеть «безрассудство» КНДР
Осужденный в США программист Лисов возвращается на Родину
Британская телеведущая повторила знаменитый трюк с ногами Шерон Стоун
Американцы снесли памятник Колумбу в Миссури
КНДР возобновит военные учения у границы с Южной Кореей
В Техасе произошла стрельба в торговом центре
Озвучена эффективность первого в мире лекарства от коронавируса
Глава Минздрава рассказал, когда в России можно будет снять все ограничения по коронавирусу
ВОЗ: Первое в мире лекарство от коронавируса изобрели в Великобритании
На Украине заявили, что «Газпром» начал демонтировать трубы для транзита
Минюст США подал в суд на Болтона
Диетолог назвал продукты, которые помогут защищать легкие от коронавируса
Косачев назвал условие, при котором будет достроен «Северный поток – 2»
Куда жаловаться на водителя автобуса, рассказали в Госавтоинспекции
Госавтоинспекция: Нелегальных перевозчиков стало меньше. Задача - вывести рынок из «тени»
Грузия обвинила Кадырова в заказе убийства журналиста, который оскорбил Путина