Президент Гондураса вместе с женой заразился коронавирусом

17 Июнь 2020 2020-06-17T07:45:34+03:00

В стране больше 6 тысяч зараженных и вводили комендантский час

Изменить размер текста: A A

Президент Годураса Хуан Орландо Эрнандес и его супруга заразились коронавирусом. Об этом он сам сообщил в соцсетях, записав видеообращение. Запись транслировали также на центральном телевидении.

Лидер страны предположил, что заразился на службе и чувствует себя не очень хорошо. Он уже начал принимать лекарства. У супруги тест положительный, но симптомов нет.

Жители Гондураса в комментариях пожелали ему скорейшего выздоровления, многие поддерживают политику, которую выбрали власти для сдерживания коронавируса.

Здесь был введен комендантский час еще в марте, позже его продлили и в апреле. В целом такой режим продлился до 14 июня. Для пожилых людей установили специальные часы для посещения продовольственных магазинов. Им посоветовали не контактировать с молодежью и людьми среднего возраста, которые часто могут быть бессимптомными носителями вируса.

Населению раздали карточки с цифрами и составили график с правом выхода на улицу отдельных групп, чтобы избежать скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU