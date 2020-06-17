2020-06-17T09:47:32+03:00
Авто

Мошенники придумали новую схему обмана при продаже авто

Покупатель может даже не догадываться, что покупает арендованную машину
Елена АКИМОВА
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Мошенники придумали новые способы продажи чужих автомобилейМошенники придумали новые способы продажи чужих автомобилейФото: Shutterstock
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Мошенники придумали новый способ обмана россиян, на этот раз он касается покупки авто. Горе-продавцы берут машину в аренду и по поддельной доверенности оформляют дубликат ПТС. Дальше схема проста: находится покупатель, которого не смущает дубликат основного документа, пара подписей и сделка совершена.

По аналогичной схеме обманули жителя Подмосковья. Мужчина купил у юридического лица Mercedes-Benz E-Class. У продавца на руках был дубликат ПТС, но покупателя это тоже не насторожило. Не смутила мужчину и подозрительно низкая цена на машину.

После сделки он без проблем поставил машину на учет в ГИБДД и только спустя некоторое время выяснилось, что авто в розыске. Настоящие владельцы стали жертвой мошенников. Преступники взяли иномарку в аренду, чтобы работать в такси, а по факту – перепродали.

Криминалист Максим Шелков рассказал «Российской газете», что в последнее время такая схема применяется достаточно часто. Добросовестный покупатель никакой ответственности нести не будет, но вот удастся ли вернуть деньги? А машину точно придется отдать настоящему владельцу.

Кстати, несколько лет назад мошенники практиковали еще одну схему продажи авто: покупатель приобретал машину, которая находится в залоге у банка и даже не подозревал, что стал жертвой обманщика.

Теперь эта проблема решена, клиенту достаточно обратиться к нотариусу и проверить по машину по специальной базе. Если авто в залоге, то это будет отображено в системе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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