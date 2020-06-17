Почему важно носить маску после снятия ограничений, объяснил врач

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:01:51+03:00

Врач объяснил, почему не стоит отказываться от масок даже после снятия всех ограничений Фото: Михаил ПАТЛИС

В Минздраве полагают, что полная отмена всех ограничений стает возможна не ранее 2021 года

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Вирусолог Анатолий Альштейн объяснил, зачем людям необходимо носить маски даже после снятия ограничений по коронавирусу. В первую очередь это связано с профилактикой заболевания.

По оценкам Минздрава, полностью отменить все меры предосторожности станет возможно не ранее февраля 2021 года, но только при наличии лекарства от «ковида».

Пока же население должно продолжать носить маски. Даже несмотря на постепенное возращение к привычному образу жизни не стоит отказываться от данного средства защиты.

Известно, что коронавирус передается воздушно-капельным путем и маска станет преградой на пути заболевания.

-В России всегда говорили, что маска нужна и для того, чтобы защитить больного, и для того, чтобы защитить окружающих от больных. Маска, конечно, не является 100-процентной защитой, но снижает вероятность заразиться здоровому человеку от носителя вируса, - рассказал врач ИА «НСН».

Ранее сообщалось, что с 16 июня в Москве начнут снимать ограничения. В столице вновь возобновят работу летние веранды ресторанов и кафе, следующим этапом будет открытие фитнес-клубов.

ИСТОЧНИК KP.RU