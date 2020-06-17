2020-06-17T11:37:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Академик РАН: COVID-19 негативно влияет на работу сердца даже у здоровых людей

Из-за вируса человека могут возникать микротромбы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Академик рассказал, чем опасен коронавирусАкадемик рассказал, чем опасен коронавирусФото: REUTERS
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Последствия коронавируса для всего человечества предсказать пока сложно, однако что он обязательно оставит свой след – уже понятно. Об этом заявил доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Бузиашвили.

«Любая болезнь всегда оставляет заметный след в жизни человека. Сейчас рано говорить о каких-то глобальных изменениях: еще недостаточно наблюдений, анализов, обобщений», - цитирует эксперта «Российская газета».

При этом академик добавил, что совершенно очевидно, то наибольший вред коронавирус наносит людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также негативно влияет на работу сердечной системы даже у здоровых людей.

«В результате нынешнего вирусного воспаления часто страдает сердечная мышца. Потому «вирусный миокардит» - воспаление сердечной мышцы - является достаточно частым диагнозом. Организм - это ведь единое целое. Вирус, проникая в него, вызывает нарушения в обмене веществ, гипоксию. Уменьшается доставка кислорода в различные органы. Образуются микротромбы», - подчеркнул академик.

Напомним, ранее стало известно, что число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 553301 человек. За сутки было выявлено 7843 новых случаев, передает сайт «Свободная пресса».

После ИВЛ.Герои этого фильма с Антоном Красовским — из тех немногих людей, кто выжил после ИВЛ. По статистике, это в лучшем случае лишь 20%

ИСТОЧНИК KP.RU

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