Китай приостановил импорт лосося из-за подозрений в заражении рыбы коронавирусом
Китай приостановил завоз лосося из Европы после того, как коронавирус нашли на рынке в Пекине на доске для разделки импортной рыбы. Лосось мог стать источником второй волны заражений в китайской столице.
- Нам пришлось приостановить все продажи в КНР, мы ждем прояснения ситуации, приводит издание South China Morning Post слова представителя компании Norway Royal Salmon Стейна Мартинсена.
После выявления следов коронавируса нового типа в отделе морепродуктов главного оптового рынка Пекина "Синьфади", в городе закрыли супермаркеты и универмаги. Эпидемиологическое расследование сначала указало на оборудование для разделки лосося, но затем специалисты сообщили, что в партиях лосося, который ещё не попал на рынок, нет коронавируса.
Сообщения о возможном источнике коронавируса в рыбе привели к тому, что жители города отказались от посещения рыбных ресторанов и покупки любых морепродуктов.
ИСТОЧНИК KP.RU