Китай приостановил импорт лосося из-за подозрений в заражении рыбы коронавирусом

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:24:38+03:00

Китай приостановил импорт лосося на фоне предположений о том, что рыба заражена коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В КНР предполагают, что продукт мог стать второй волны COVID-19 в Пекине

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Китай приостановил завоз лосося из Европы после того, как коронавирус нашли на рынке в Пекине на доске для разделки импортной рыбы. Лосось мог стать источником второй волны заражений в китайской столице.

- Нам пришлось приостановить все продажи в КНР, мы ждем прояснения ситуации, приводит издание South China Morning Post слова представителя компании Norway Royal Salmon Стейна Мартинсена.

После выявления следов коронавируса нового типа в отделе морепродуктов главного оптового рынка Пекина "Синьфади", в городе закрыли супермаркеты и универмаги. Эпидемиологическое расследование сначала указало на оборудование для разделки лосося, но затем специалисты сообщили, что в партиях лосося, который ещё не попал на рынок, нет коронавируса.

Сообщения о возможном источнике коронавируса в рыбе привели к тому, что жители города отказались от посещения рыбных ресторанов и покупки любых морепродуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU