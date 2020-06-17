2020-06-17T12:37:49+03:00
В мире

Соратника Эскобара по наркокартелю отправили в Германию и пообещали «должный уход»

Карлос Ледер Ривас считается одним из самых известных наркодиллеров в мире
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ледер был сообщником Эскобара фото: кадр видео «Нарко: Мексика»Ледер был сообщником Эскобара фото: кадр видео «Нарко: Мексика»Фото: кадр из фильма.
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Приговоренного к 134 годам тюрьмы наркодилера из Колумбии Карлоса Ледера Риваса отправили в Германию. Срок ему удалось скостить в несколько раз - за то, что он и его пособники перевозили тонны наркотиков в США (это было в 80-х годах), он отсидел 33 года.

Наркокартель Ледер создал вместе Пабло Эскобаром, которого прозвали колумбийский наркобарон. Закончил, правда, Эскобар, если сравнивать с его партнером по бизнесу, не слишком удачно - его засекли спецагенты, пока тот разговаривал из укрытия с сыном. Он убит при попытке сопротивления при задержании.

Ледер же, которому сейчас 70 лет, будет доживать свой век в Германии. Его гуманно не стали отправлять обратно в Колумбию, где "где он с большей долей вероятности загремел бы за решетку на новый срок.", пишет Радио Sputnik.

У Ледера нашлись немецкие корни, отец - этнический немец, хотя сам наркодилер в Германию не ездил никогда. В Берлине живут очень гуманные люди и согласились принять старика, некоммерческий фонд ФРГ даже пообещал ему "должный уход".

ИСТОЧНИК KP.RU

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Соратника Эскобара по наркокартелю отправили в Германию и пообещали «должный уход»
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