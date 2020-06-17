Борис Джонсон попал в ДТП из-за протестующего

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:54:59+03:00

Борис Джонсон попал в ДТП при выезде с территории парламента Фото: REUTERS

Машина с премьером резко затормозила, и в неё въехал внедорожник

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Автомобиль, в котором находился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, попал в небольшое ДТП во время выезда с территории парламента.

Участник протеста выбежал на проезжую часть, и "Ягуар" с премьером резко затормозил. Сзади в машину Джонсона въехал внедорожник Range Rover, сообщает The Sun. В аварии никто не пострадал. На "Ягуаре" сзади осталась большая вмятина.

Полицейский на мотоцикле из показал остальным участникам кортежа, что им надо остановиться. Тогда четверо офицеров задержали выбежавшего на дорогу курдского протестующего, заковали в наручники и увели. В потасовке также оторвали зеркало бокового обзора на одном из мотоциклов.

Напомним, Борис Джонсон недавно перенёс коронавирус, а вслед за ним заразилась его девушка Кэрри Саймондс, которая тогда была беременна. Новорождённого сына пара позже назвала в честь врачей, помогавших Джонсону победить болезнь - Уилфред Лоури Николас Джонсон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/785491" frameborder="0"></iframe> Борис Джонсон попал в небольшое ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU