2020-04-25T14:44:35+03:00
В мире

Премьер-министр на полставки: Борис Джонсон возвращается к работе после выздоровления от коронавируса

Пока политик будет трудиться неполный рабочий день
Арина СУВОРОВА
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Пока политик будет трудиться неполный рабочий деньПока политик будет трудиться неполный рабочий деньФото: REUTERS
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Глава правительства Британии Борис Джонсон готовится приступить к работе после того, как переболел коронавирусом. Премьер-министр планирует начать вновь выполнять свои обязанности уже в понедельник, 27 апреля.

Джонсон долгое время противился введению в Британии полномасштабного режима самоизоляции, который мог бы помочь остановить распространение коронавируса на туманном Альбионе. Однако под давлением общественников и политиков, премьер все-таки ввел в Британии карантин, затем 27 марта сам болел коронавирусом и загремел в больницу Святого Томаса в отделение реанимации 5 апреля из-за того, что у него держалась температура почти 10 дней. Пока Джонсон находился под присмотром врачей, его обязанности временно исполнял министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.

12 апреля Джонсона выписали. Отлежавшись в своей загородной резиденции, премьер начал возвращаться к делам уже 20 апреля. Он уже успел переговорить по телефону с королевой Елизаветой II. Своим помощникам он поручил организовать на следующей недели ряд индивидуальных встреч с министрами, чтобы войти в курс дела.

Пока Борис Джонсон планирует работать на Даунинг-стрит не весь рабочий день, так как до сих пор чувствует себя неважно. Как отмечает источник в окружении политика, ему потребуется довольно много времени, чтобы вернуться к привычному графику - 14-часовому рабочему дню.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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