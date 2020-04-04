Беременная подруга Бориса Джонсона заразилась коронавирусом
Кэрри Саймондс, беременная подруга премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заразилась коронавирусом COVID-19. При этом она сообщила, что ей не нужно было проходить тестирования.
«Я провел прошлую неделю в постели с основными симптомами коронавируса. Мне не нужно было проходить тестирование, и после семи дней отдыха я чувствую себя сильнее и поправляюсь», - написала она у себя в Twitter.
Напомним, 27 марта глава британского правительства сообщил, что у него обнаружена коронавирусная инфекции, поэтому он находится на самоизоляции и работает из дома. На следующий день Джонсон выступил с обращением к нации в телеэфире и сообщил о введение жестких мер, в том числе запрет на выход из дома. Также премьер написал письмо, экземпляры которого доставят в каждый дом страны. В послании говорится о том, что «всё будет хуже».
Напомним, 2 апреля общее число случаев заражения коронавируса в мире превысило миллион. На данный момент диагноз COVID-19 подтвердился у 1 133 455 человек. В Британии, по последним данным, зарегистрировано 38 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией, жертвами заболевания стали 3 605, спасти удалось пока только 135 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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