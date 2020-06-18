Как предотвратить один из самых распространенных видов рака, рассказали ученые
Ежегодно от рака умирает большое количество людей. Как предотвратить один из самых распространенных видов этой болезни выяснила международная группа ученых.
Сообщается, что решающую роль в развитии колоректального рака играет кишечная микрофлора, пишет EurekAlert!. Исследователи обнаружили, что аномальная экспрессия белка Zeb2 оказывает влияние на целостность кишечного эпителия, благодаря чему и предотвращается проникновение микробов.
Отмечается, что Zeb2 способен разрушать защитный барьер стенок кишечника, что приводит к воспалениям, которые и способствуют развитию злокачественных образований в организме человека.
- Это показывает, что белок способен "перепрограммировать" эпителиальные клетки кишечной стенки. Таким образом бактерии бактерии могут проходить сквозь нее и вызывать воспаление, - рассказал один из авторов работы профессор Герт Беркс.
ИСТОЧНИК KP.RU