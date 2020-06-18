18 Июнь 2020 2020-06-18T04:37:44+03:00

Как предотвратить один из самых распространенных видов рака, рассказали ученые Фото: Александр ГЛУЗ

Специалисты раскрыли, что играет решающую роль в развитии колоректального рака

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Ежегодно от рака умирает большое количество людей. Как предотвратить один из самых распространенных видов этой болезни выяснила международная группа ученых.

Сообщается, что решающую роль в развитии колоректального рака играет кишечная микрофлора, пишет EurekAlert!. Исследователи обнаружили, что аномальная экспрессия белка Zeb2 оказывает влияние на целостность кишечного эпителия, благодаря чему и предотвращается проникновение микробов.

Отмечается, что Zeb2 способен разрушать защитный барьер стенок кишечника, что приводит к воспалениям, которые и способствуют развитию злокачественных образований в организме человека.

- Это показывает, что белок способен "перепрограммировать" эпителиальные клетки кишечной стенки. Таким образом бактерии бактерии могут проходить сквозь нее и вызывать воспаление, - рассказал один из авторов работы профессор Герт Беркс.

ИСТОЧНИК KP.RU