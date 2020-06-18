Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы

18 Июнь 2020 2020-06-18T07:23:29+03:00

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Американская актриса Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Диану в фильме "Спенсер, а режиссером кинокартины станет чилиец Пабло Ларраин.

Сообщается, что действие фильма развернется вокруг тех дней, когда Диана решилась развестись с принцем Чарльзом, пишет издание Deadline. Сроки начала производство фильма намечены на начало 2021 года.

Напомним, 30-летняя актриса Стюарт известна по главной роли Беллы Свон в киносаге "Сумерки". Однако это не единственная ее заслуга в области кино. Среди известных фильмов, с участием актрисы, "Комната страха", "В диких условиях", "Парк культуры и отдыха", "Ранэвэйс", "Белоснежка и охотник", "Всё ещё Элис" и другие.

Также в 2010 году актриса была удостоена специальной награды BAFTA, в номинации "Восходящая звезда", а спустя еще два года журнал Forbes признал Кристен Стюарт самой высокооплачиваемой актрисой на тот момент.

ИСТОЧНИК KP.RU