2020-06-18T07:23:29+03:00
Звезды

Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы

Актриса снимется в фильме "Спенсер"
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Кристен СтюартКристен СтюартФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Американская актриса Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Диану в фильме "Спенсер, а режиссером кинокартины станет чилиец Пабло Ларраин.

Сообщается, что действие фильма развернется вокруг тех дней, когда Диана решилась развестись с принцем Чарльзом, пишет издание Deadline. Сроки начала производство фильма намечены на начало 2021 года.

Напомним, 30-летняя актриса Стюарт известна по главной роли Беллы Свон в киносаге "Сумерки". Однако это не единственная ее заслуга в области кино. Среди известных фильмов, с участием актрисы, "Комната страха", "В диких условиях", "Парк культуры и отдыха", "Ранэвэйс", "Белоснежка и охотник", "Всё ещё Элис" и другие.

Также в 2010 году актриса была удостоена специальной награды BAFTA, в номинации "Восходящая звезда", а спустя еще два года журнал Forbes признал Кристен Стюарт самой высокооплачиваемой актрисой на тот момент.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На «священном месте» убийства Флойда исцеляют болезни и крестят людей
Сборы налогов с зарплат россиян сократились почти на четверть
Россияне рассказали, на что собираются тратить больше
Ритейлеры: россияне возвращаются к привычным тратам
«Самое время меняться»: бренд Uncle Ben’s выберет новый логотип после расовых протестов
В ЦБ зафиксировали повышенную активность «черных кредиторов» и нелегальных коллекторов
Трамп попросил Си Цзиньпина помочь выиграть выборы
Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы
В России хотят запретить банкам предлагать кредиты по телефону
Последние новости на утро 18 июня 2020: названы самые коррупционные регионы России
Массаж лица: эксперт рассказал о пользе и вреде фейсбилдинга
В России предложили законсервировать мусоропроводы
Россиян предупредили об изменениях в погоде
Названы самые коррупционные регионы России
Фанаты заметили нижнее белье под одеждой телеведущей и удивились
Как купаться и не утонуть: пять важных советов от МЧС
Как предотвратить один из самых распространенных видов рака, рассказали ученые
В НАСА назвали возможный источник появления токсичного бензола на МКС
Эксперты навали место России в рейтинге лучших экономик
Дуров обвинил Instagram и Facebook в мошенничестве
Трамп заинтересовался, является ли Финляндия частью России
Число случаев коронавируса в мире превысило восемь миллионов
Лавров впервые после пандемии отправляется с зарубежным визитом в Сербию
"Манчестер Сити" разгромил 3:0 лондонский "Арсенал" в матче 28 тура АПЛ