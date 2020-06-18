Трамп попросил Си Цзиньпина помочь выиграть выборы

18 Июнь 2020 2020-06-18T07:25:45+03:00

С такой просьбой он обратился к нему на саммите в Японии летом 2019 года

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Нынешний президент США Дональд Трамп попросил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему выиграть выборы в 2020 году. Об этом сообщается в книге бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, опубликованных в The Wall Street Journal.

Сообщается, что американский лидер обратился с такой просьбой на саммите в Японии, который состоялся летом 2019 года. Как пишет Болтон, Трамп поднял тему о предстоящих президентских выборах в Америке, в связи с экономическими возможностями Китая и "умоляя" лидера КНР обеспечить его победу.

- Он отметил важность фермеров, а также увеличил китайские закупки, в том числе сои и пшеницы, для лучших результатов выборов,- пишет в свой книге Болтон.

Ранее сайт kp.ru писал, что выпуск книги экс-советника по нацбезопасности уже не раз откладывался. По мнению Трампа, Болтон - предатель.

ИСТОЧНИК KP.RU