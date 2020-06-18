2020-06-18T08:06:06+03:00
Экономика

Россияне рассказали, на что собираются тратить больше

При этом увеличить свои траты готова только четверть населения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россияне рассказали, на что собираются тратить большеРоссияне рассказали, на что собираются тратить большеФото: Михаил ПАТЛИС
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Несмотря на пандемию и ее последствия, есть ряд категорий товаров, на которые россияне готовы увеличить свои траты. Данные привела компания IDF Eurasia, которая работает под брендом сервиса онлайн-кредитования Moneyman.

Как передает ТАСС, опрос компании показал, что почти половина россиян (44%) готовы тратить больше на цифровые и телеком-услуги, такие, как домашний и мобильный интернет, а также подписки на онлайн-кинотеатры. Около четверти опрошенных сообщили, что намерены увеличить траты на товары для спорта (26%) и товары для летнего отдыха (велосипеды, самокаты, батуты и другое).

IDF Eurasia обратили внимание на то, что пандемия все-таки отразилась на экономическое состояние россиян. Так 68% граждан сообщили, что они были вынуждены тратить меньше, четверть (24%) собираются делать траты на прежнем уровне, и только 8% респондентов заявили, что планируют увеличить свои траты.

Более половины сообщили о готовности отказаться от покупки новой одежды, мебели и техники, 28% готовы сократить траты на продукты питания. На отпуске готовы сэкономить 15%, что по мнению авторов опроса, говорит о том, что для многих качественный отдых является залогом трудоспособности после пребывания в стрессовой ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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