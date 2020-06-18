18 Июнь 2020 2020-06-18T09:24:33+03:00

В Москве вылечили еще 2 046 пациентов с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

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За минувшие сутки в Москве выздоровели еще 2 046 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом общее число вылечившихся в столице достигло 130 431. Об этом в четверг, 18 июня 2020 года, сообщила замиститель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова и отметила увеличение количество вздоривших

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2046 пациентов», - сообщила вице-мэр столице

Напомним, днем ранее в Москве зарегистрировали 1 065 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а скончались еще 49 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Всего в городе с начала эпидемии выявлено 209 745 заболевших, а общее число жертв достигло 3 483 человек.

В России, к среде, 17 июня, выявили еще 7 843 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Всего в стране выявлен 553 301 инфицированный в 85 регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU