Эмбриональный центр в Чувашии заменит покупку племенного скота

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:12:21+03:00

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Врио главы Чувашии месяц назад предложил включить перспективные технологии развития племенного животноводства в перечень направлений государственной поддержки. По мнению Олега Николаева это позволит руководителям хозяйств воспользоваться компенсирующей субсидией на приобретение эмбрионов для получения племенного рогатого скота молочного направления и семени жеребцов-производителей.

Идею главы поддержал министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, который на совещании по перспективам развития агропромышленного комплекса заявил, что в этом направлении надо делать упор на науку и индивидуальность. Более того, такой опыт в республике уже есть. Эмбриональный центр в Чувашии работает в с/х кооперативе «Атлашевский». Телят получают ускоренным способом повышения продуктивности животных — методом трансплантации эмбрионов.

«Были сомнения, что не получится, нет специалистов. Но перед 9 мая родился первый теленок, которого в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне назвали «Звездой». Потом еще 7 телят. Три дня назад мясная порода скота принесла черно-пестрого теленка. Первый опыт тоже удался», - заявил Артамонов.

Развитие эмбриональных центров учтено в комплексной программе развития Чувашской Республики до 2024 года, которую разрабатывает Высший экономический совет. Пятилетнюю программу представят 24 июня.