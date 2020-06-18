2020-06-18T13:21:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Испытания российской вакцины от коронавируса завершатся в августе

Начальник института Минобороны рассказал в эксклюзивном интервью "Комсомольской правде" о её испытаниях
Ася КУЗНЕЦОВА
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Начальник института Минобороны, где разрабатывалась российская вакцина от коронавируса рассказал о её испытанияхНачальник института Минобороны, где разрабатывалась российская вакцина от коронавируса рассказал о её испытанияхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Завершить испытания вакцины от коронавируса Минобороны планирует уже в августе, рассказал в эксклюзивном интервью "Комсомольской правде" начальник 48-го ЦНИИ Минобороны полковник медицинской службы Сергей Борисевич. Клинические испытания начнутся 19 июня, когда Минобороны и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи проведут вакцинацию первой группы добровольцев.

Борисевич рассказал, что вне пандемии вся разработка вакцины занимает 3-4 года. Многое зависит от изученности возбудителя заболевания и доступа модельных животных для испытаний.

При этом ускорить выпуск вакцины возможно благодаря сокращению времени клинических испытаний, а также разработки на основе существующих препаратов без изобретения новых.

– В условиях эпидемии нет времени на изучение новых методик. Для создания нового препарата многие учёные работают на хорошо исследованных ранее платформах, которые они использовали для производства других вакцин. Это также позволяет им принять решение по сокращению испытаний на животных. Также есть возможность немного сократить и клинические исследования. Если вторая фаза клинических испытаний проводится на достаточно большом количестве добровольцев, препарат показывает высокую эффективность и минимальные побочные эффекты, может быть одобрено начало масштабного производства препарата одновременно с началом третьей фазы исследований, - рассказал Сергей Борисевич "Комсомольской правде".

Начальник института Минобороны также отметил, что Минздрав России уже выдал разрешение на проведение клинических исследований. Также уже согласованы параметры выборки добровольцев.

- Если не возникнет форс-мажорных эпизодов в проведении исследований, то завершить испытания планируем к августу этого года. Уже сейчас полученные результаты исследований позволяют с высокой степенью уверенности рассчитывать на успешное завершение работ, - заключил полковник медицинской службы Сергей Борисевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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