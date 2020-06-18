"Она его бросила": Что сказала полиции мама стрелка, убившего модель и ее семью
В четверг 18 июня в одной из квартир на улице Приорова в центре российской столицы произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека – в том числе, маленький ребенок. Сам стрелок, 22-летний Севастьян Путинцев, который устроил кровавую бойню над семьей своей возлюбленной, также скончался.
Сайту mk.ru удалось выяснить подробности о семье молодого убийце: мать Севастьяна работает консьержкой, а отец - владелец автомастерской. Родители парня в разводе, сын проживал от них отдельно. Мать стрелка рассказала сотрудникам силовых структур, что Севастьян официально работал у своего отца в торговле.
- Я в шоке, честно говоря. Сын проживал отдельно, работал у отца в торговле. Мы с его папой в разводе, - рассказала мать парня.
Женщина отрицательно ответила на вопросы о том, привлекался ли ее сын ранее к ответственности, и стоял ли он на учете в полиции. По ее словам, в день происшествия парень направлялся в квартиру к своей девушке
- Там был какой-то конфликт, она его бросила, - отметила женщина.
Отец Путинцева Игорь Петрович сообщил, что последний раз общался с сыном накануне. Никаких странностей в разговоре с сыном он не почувствовал.
- Он говорил, что встречался и что расставался с ней, потом мирился. Я в эти дела не лезу. Оружие было зарегистрировано не на нем. Если сын заслужил, пусть отвечает, - заявил отец Путинцева.
Как ранее писал сайт kp.ru, в результате стрельбы на севере Москвы погибли 23-летняя модель Елизавета, ее мама Светлана и племянник девушки - 4-летний Матвей, а также сам стрелок – 22-летний бывший парень Лизы Севастьян Путинцев.
Видео с места стрельбы в Москве.В Москве мужчина расстрелял семью в квартире. Среди погибших - ребенок
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ИСТОЧНИК KP.RU