2020-06-18T22:01:37+03:00
Политика

Путин назвал безответственными призывы лишить постоянных членов Совбеза ООН права вето

Президент указал, что если это произойдет, то организация «станет Лигой Наций»
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин назвал безответственными призывы лишить постоянных членов Совбеза ООН права ветоПутин назвал безответственными призывы лишить постоянных членов Совбеза ООН права ветоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Призывы к лишению постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Нации права вето являются безответственными, написал российский президент Владимир Путин в своей статье для американского издания, посвященной истории Второй мировой войны. Авторская статья была опубликована журналом National Interest 18 июня.

- Конечно, мы видим, что система ООН в настоящее время испытывает определенную напряженность в своей работе и не так эффективна, как могла бы быть. Но ООН по-прежнему выполняет свою основную функцию. Принципы Совета Безопасности ООН являются уникальным механизмом предотвращения большой войны или глобального конфликта.

Призывы, которые были сделаны довольно часто в последние годы, чтобы отменить право вето, лишить особые возможности постоянных членов Совета Безопасности, фактически безответственны. В конце концов, если это произойдет, Организация Объединенных Наций по сути станет Лигой Наций - встречей для пустых разговоров без какого-либо влияния на мировые процессы. Чем это закончилось, хорошо известно. Вот почему победившие державы подошли к формированию новой системы мирового порядка со всей серьезностью, стремясь избежать повторения ошибок своих предшественников, - написал глава государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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