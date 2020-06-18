2020-06-18T23:18:25+03:00
Общество

Умер Михаил Игнатьев, бывший глава Чувашии

У отставника было больное сердце. На это наложился и коронавирус
Владимир СЕРГЕЕВ
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Умер Михаил Игнатьев, бывший глава ЧувашииУмер Михаил Игнатьев, бывший глава ЧувашииФото: Иван МАКЕЕВ
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Бывший глава Чувашии 58-летний Михаил Игнатьев умер 18 июня, по предварительным данным - от коронавируса. Всей России он стал известен скандальной январской отставкой, когда после знаменитого видеоролика с «прыгающим пожарным» (Игнатьев в шутку заставил офицера прыгать за ключами от подаренного автомобиля) президент выразил недоверие губернатору.

Впрочем и до этого события, Игнатьев попадал в эпицентр скандалов, когда, например, призывал «мочить» за критику журналистов.

Но несмотря на это, в Чувашии к экс-главе до сих пор относятся с уважением, как к крепкому хозяйственнику.

В феврале у Игнатьева сильно пошатнулось здоровье. Он находился на лечении в Санкт-Петербурге, перенес две операции на сердце. В мае был подключен к аппарату искусственного дыхания легких (ИВЛ). Но инфекцию короновируса одолеть экс-глава не смог. Впрочем, этот диагноз предварительный, Возможно, сказалось больное сердце экс-губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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