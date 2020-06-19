2020-06-19T00:19:06+03:00
Здоровье

Как определить рак по запаху пота, рассказала врач

Специалист раскрыла основные признаки заболевания
Юлия КЕКОВА
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Как определить рак по запаху пота, рассказала врачКак определить рак по запаху пота, рассказала врачФото: Александр ГЛУЗ
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Специфический запах пота может быть признаком деструктивных процессов в организме человека и неправильной работы некоторых органов.

По мнению врача врача-дерматолога Ирины Скорогудаевой, зачастую при онкологических заболеваниях человек начинает больше потеть, из-за чего у тела формируется необычный "запах несвежего мяса". Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1" .

Специалист пояснила, что при борьбе со злокачественными образованиями, в том числе опухолями, человеческий организм вырабатывает так называемый "фактор некроза опухоли". Из-за этого возможно повышение температуры, которая держится достаточно долгое время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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