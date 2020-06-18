Умер Сергей Хрущев, сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС

18 Июнь 2020 2020-06-18T23:52:40+03:00

Сергей Хрущев умер на 85 году жизни

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В четверг, 18 июня, на 85-м году жизни в США умер сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущев - Сергей Хрущев. О его смерти сообщил друг - Марк Гаррисон.

Сергей был доктором технических наук, профессором и героем Социалистического Труда.

- Он умер сегодня. Это трагедия, - рассказал экс-сотрудник посольства США в Москве, пишет 5-tv.ru. на данный момент точные обстоятлеьства и причина его смерти выясняются.

Свое последнее интервью в конце мая 2020 года Сергей Хрущев дал своему другу, корреспонденту "Комсомолки".

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ИСТОЧНИК KP.RU